«ائتلاف الأمل» ينظم قمة عالمية لبحث توزيع اللقاحات حول العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «ائتلاف الأمل»، وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص يتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لعملياته ويهدف إلى توزيع كميات ضخمة من اللقاحات عالمياً، عن تنظيم «القمة العالمية للتحصين والخدمات اللوجستية» التي ستنعقد افتراضياً يومي 29-30 مارس الجاري، في خطوة تسلط الضوء على ريادة إمارة أبوظبي في مكافحة الجائحة والدور الحيوي للائتلاف في شحذ الجهود العالمية.

تعد «القمة العالمية للتحصين والخدمات اللوجستية»، التي يشارك فيها نخبة من صناع القرار، منصة مفتوحة للحوار لبحث التحديات اللوجستية المتعلقة بنقل وتوزيع اللقاحات، بداية من مناطق الإنتاج حتى وصولها إلى وجهاتها النهائية، وإيجاد حلول واقعية قابلة للتطوير، تضمن إيصال كميات كبيرة من اللقاحات إلى جميع أنحاء العالم وإتمام حملات التحصين.

ويحضر القمة أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم، يمثلون الحكومات والمنظمات الحكومية وغير حكومية متعددة الجنسيات، وكبرى شركات الأدوية وسلسلة التوريد العالمية، ومن ضمنهم الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ومارك سوزمان، الرئيس التنفيذي في مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وستانلي إرك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نوفافاكس.

وأشار معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس اللجنة التنفيذية لـ«ائتلاف الأمل» أن تنظيم «القمة العالمية للتحصين والخدمات اللوجستية» يأتي في إطار مواصلة حكومة أبوظبي دعم الجهود العالمية في محاربة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مؤكداً أن القمة تمثل نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي وقادة القطاعين العام والخاص والخبراء للتعاون معاً في مواجهة أحد أكبر التحديات اللوجستية وأكثرها تعقيداً في تاريخ البشرية.