مبادرة لطباعة إرشادات استعمال الأدوية لأصحاب الهمم بلغة "برايل" في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مبادرة مجتمعية جديدة بطباعة إرشادات وتعليمات استخدام الأدوية بلغة "برايل" الخاصة بالمكفوفين، من خلال ملصقات على علب الأدوية، حتى يتمكن المكفوفين من قراءة تعليمات استعمال الأدوية بشكل مفهوم دون الحاجة للمساعدة.

وبحسب تغريدة مرفقة بفيديو عبر حساب وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تويتر جاء فيها: "وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تطلقان مبادرة لطباعة إرشادات استعمال الأدوية لأصحاب الهمم المكفوفين بلغة "برايل" .