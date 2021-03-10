«مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» يعد دراسة استطلاعية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

يكشف مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل، وضمن فعاليات دورته الثالثة لهذا العام، التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن نتائج الدراسة الاستطلاعية، التي شملت حوالي 3 آلاف طالب جامعي إماراتي، والتي تعد الأولى من نوعها، لمعرفة تصوراتهم ورؤيتهم حول أجندة دولة الإمارات في المستقبل، وخلال الخمسين عاماً القادمة.

وتماشياً مع محاور دورة هذا العام من «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» الذي يقام تحت شعار «واقع جديد، آفاق جديدة»، تأتي الدارسة بعنوان «نظرة للمستقبل» لتشكل أول استطلاع على مستوى دولة الإمارات، مدعوماً بالأدلة، لاستكشاف وتوثيق آراء الشباب فيها حول أجندة المستقبل، وتحتوي على نتائج مسح مفصل تم تنفيذه على مرحلتين.

اشتملت المرحلة الأولى، التي جرى تنفيذها خلال الفترة الممتدة بين 25 أكتوبر ولغاية 9 نوفمبر من العام الماضي، على مسح كمي عبر شبكة الإنترنت لآراء حوالي 3000 طالب جامعي إماراتي، بينما ركزت المرحلة الثانية من الدراسة على مجموعات نوعية، تضمنت طلاب جامعات إماراتيين وعدداً من الخريجين، وأعضاء في مجلس الإمارات للشباب.

وتتطرق الدراسة الاستطلاعية إلى مجموعة من وجهات نظر الشباب الإماراتي في عدد من المجالات الرئيسية، بما فيها مدى ثقتهم في قدرة مؤسسات التعليم العالي في الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك إلى جانب وجهات نظر أخرى ترتبط بالثقافة الإماراتية، وتوقعاتهم بشأن أفضل الاستراتيجيات والممارسات التي من شأنها المساهمة في تغيير هذا الواقع في المستقبل. وتستعرض الدارسة الاستطلاعية آراء الشباب المشاركين فيها حول موضوعات رئيسية أخرى، كدور الطاقة المتجددة في صناعة المستقبل، وتتطرق للصحة النفسية، وتتناول آراءهم في مواقع التواصل الاجتماعي، والدور الذي تلعبه في حياتهم اليومية، وتشتمل أيضاً على 7 تعليقات متعمقة من الشباب أنفسهم تسهم في دعم وإثراء النتائج التي توصلت إليها.

محمد خليفة النعيمي

وقال محمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي: «تعد هذه الدارسة الاستطلاعية إحدى أهم المبادرات الرئيسية لـ«مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» بدورته لهذا العام التي تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، والتي تسهم في تعزيز مكانته الريادية باعتباره المنصة المثالية والأكثر ديناميكية للتعرف على تصورات الشباب ورؤيتهم حول مستقبل دولتهم عبر مجموعة من التجارب الافتراضية التي تتضمن توفير بيانات حصرية حول آراء الشباب الإماراتي عن أجندة الدولة خلال الخمسين عاماً القادمة».

محاور

قال مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي: «شكلت نتائج الدارسة ركيزة أساسية في تصميم محاور المجلس الرئيسية، المتمثلة في «عالم متغير» و«فرص جديدة» و«السنوات الخمسون القادمة»، والتي استندت على مجموعة من الرؤى المبنية على أدلة وبيانات مستقاة من آراء عينة الدارسة والمجموعات المستهدفة نفسها، والتي من شأنها في الوقت نفسه المساهمة في إلهام صناع القرار والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص بأفضل الممارسات والاستراتيجيات لتحقيق أهداف مئوية دولة الإمارات 2071، وذلك بما يتماشى مع التطلعات الحقيقية لشبابها وقادتها في المستقبل». ويهدف المجلس الذي ينظمه مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، في دورته الحالية، إلى توفير نموذج مبتكر ومستدام لضمان التواصل الدائم بين شباب الوطن وقيادته الرشيدة من أجل توظيف السبل والممكنات كافة لدعمهم وتأهيلهم، وخلق فرص أفضل لهم في المستقبل، وضمان توفير جميع الوسائل والموارد المتاحة والتي يمكن توظيفها لإعداد الشباب الإماراتي لتشكيل المستقبل.

وبإمكان الراغبين في الاطلاع على آراء الشباب، الحصول على نسخة من هذه الدراسة عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

«مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبـل».. رؤية استشرافية

الدكتور أحمد بن حميد بالهول الفلاسي

يقف العالم اليوم أمام تحديات لم يسبق لها مثيل عبر التاريخ المعاصر للإنسانية.. تحديات وضعتنا جميعاً على مشارف مرحلة جديدة قلبت المفاهيم وأعادت تعريف مفردات واقع حكم مفاصل حياتنا اليومية والعملية لعقود عديدة... لنقف جميعاً اليوم في مواجهة ما صار يعرف اصطلاحاً بـ«الواقع الاعتيادي الجديد». وأمام هذا الواقع الجديد الذي أفرزته تبعات جائحة كوفيد– 19، تقف حكومات واقتصادات العالم لتعاين ما تسببت به هذه الجائحة من خسائر وأضرار كبيرة وما فرضته من متغيرات على منظومة عملها.

وبعيداً عن تلك الصورة القاتمة التي ترسمها تداعيات المرحلة الراهنة، أنا أؤمن تماماً بأن التحديات والمتغيرات تحمل معها دائماً فرصاً فريدة تؤسس لثقافة جديدة ونظرة مختلفة لاستشراف المستقبل. وعندما يكون الحديث عن المستقبل واستشرافه، يبرز للأذهان أهم عناصر ريادته وتغييره وهم الشباب... الشباب هم المحرك الأساسي للتغيير ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.

ومن هنا تأتي أهمية تسليط «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» الضوء في الدورة الحالية التي تنطلق فعالياتها الرئيسة 14 مارس المقبل بحضور ومشاركة فاعلة من آلاف الشباب، على ثلاثة محاور وهي «عالم متغير»، و«فرص جديدة»، و«الخمسون عاماً القادمة»، والتي تلامس بعمق التحديات الحالية التي تواجه العالم، وتفتح لهم الآفاق للابتكار واكتشاف الفرص، لأن الخمسين عاماً الماضية كانت حافلة بالإنجازات والشباب بما يتملكونه من قدرات وطاقات هم الأقدر على ريادة المستقبل وتحقيق الإنجازات التي تقود لتحقيق الرؤية بالصدارة والوصول إلى المراكز الأولى.

الواقع الاعتيادي الجديد يضعنا أمام منظومة جديدة في التعليم والحوكمة والعمل والاقتصاد... منظومة قد تلغي تلك المفاهيم التقليدية وتشجع مقاربة مستحدثة توظف التقنية ومفردات الثورة الصناعية الرابعة في ريادة الأعمال.

ريادة الأعمال

ولا شك أن ثقافة ريادة الأعمال ليست بغريبة عن الإمارات، فهي أصيلة ومتجذرة في موروث مجتمع الإمارات منذ نشأته، حيث كان تأسيس المشاريع والمهن الحرة المتنوعة هو مصدر الدخل الأساسي لمواطني الدولة.. لقد كان أجدادنا رواد أعمال بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، كافحوا وتجاوزوا العديد من التحديدات التي مرت بهم كما تمر بنا تحديات اليوم. وهم الذين أسسوا لثقافة راسخة في ريادة الأعمال تربت عليها أجيال عديدة وشكلت القاعدة لمسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها دولتنا على مر العقود الخمسة الماضية. وها نحن اليوم نحصد ثمار هذا عبر ما حققته دولة الإمارات من مراكز متقدمة على مؤشرات ريادة الأعمال العالمية، حيث صنفت دولة الإمارات مؤخراً في المركز الخامس عالمياً على مؤشر ريادة الأعمال لعام 2021 الذي أصدرته مجلة «سي إي أو وورلد» الأميركية الذي يرصد أفضل مئة دولة لريادة الأعمال.

وهذا يأتي من الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات التي تضع ريادة الأعمال وتمكين الشباب وتزويدهم بالأدوات والمعارف والخبرات أحد الأسس للوصول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، إلا أنه مع المتطلبات والاحتياجات الحالية فقد أصبح هناك ضرورة لوضع منظومات متكاملة لدعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من الحصول على الدعم المطلوب بشقيه المادي والمعرفي، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى الأسواق مع توفير المقومات التي تمكنهم من التوظيف الأمثل لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وبما يسهم في إيجاد قطاعات أعمال جديدة تواكب التوقعات للنمو المستقبلي في عصر الثورة الرقمية.

مهارات المستقبل

تحقيق رؤية الإمارات المئوية كما تراه قيادتنا الرشيدة، يجب بناؤه على قاعدة صلبة قوامها الشباب المتسلح بمهارات المستقبل... كما يتطلب منا أيضاً العمل على بناء ثقافة جديدة لريادة الأعمال، تقوم على إيجاد مفاهيم جديدة في بناء أجيال الغد الذين سيحملون الراية، مفاهيم جديدة تزود الشباب بالمهارات المتقدمة وتضع أمامهم خيارات مهنية تمكنهم من استثمار طاقاتهم وقدراتهم لضمان مشاركة فاعلة في القطاعات المستقبلية، القطاعات التي سيكون لدولة الإمارات فيها بصمات تنافسية وريادة عالمية للوصول إلى المراكز الأولى.

واليوم «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل»، الذي يعقد في هذه الظروف الحالية، يوجد هذه المنصة الفريدة لبناء علاقات تفاعلية مع الشباب والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم في صناعة المستقبل، كما أنه ينظر إلى الجانب الآخر الذي خلفته أزمة كورونا، والتي تكشّفت معها نقاط ضعف في منظومات الأعمال الحالية في مختلف القطاعات، والتي تشكل أرضية خصبة للشباب لاكتشاف الفرص وتقديم الحلول المبتكرة.

فالمجلس ينظر إلى الشباب أنهم رواد أعمال الغد وقادته، وهم الأقدر على تقديم الحلول المبتكرة للتحديات، كما أنه اليوم ومن خلال النقاشات المعمقة التي سوف تطرحها جلساته، سيفتح آفاقاً ورؤى جديدة للشباب، تقود إلى تشكيل فكر يقوم على حث الشباب على التفكير الاستشرافي، التفكير الذي يمكنهم من ابتكار الحلول للتحديات، وهذه هي المعادلة الرئيسية لنجاح ريادة الأعمال، والتي كانت الأساس في تحقيق النجاح لكبرى الشركات العالمية التي بدأت من فكرة مبتكرة، لتحتل اليوم المراتب الأولى على قائمة أفضل الشركات حول العالم.