ولي عهد عجمان يطلع على استراتيجية «التغير المناخي والبيئة»

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)‏

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على استراتيجية وبرامج وخطط ومشاريع وزارة التغير المناخي والبيئة التي تنفذها حالياً. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الحاكم، أمس، معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة الذي قدم شرحاً وافياً حول سياسة الوزارة للمرحلة المستقبلية وأهم المشاريع التي ستنفذها خلال المرحلة المقبلة على مستوى الدولة عامة وعجمان خاصة. حضر اللقاء أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.