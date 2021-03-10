تمديد تجميد الرسوم الحكومية في دبي حتى مطلع 2023

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتمديد تجميد رسوم الخدمات الحكومية في دبي حتى مطلع العام 2023، وذلك دعماً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لكافة مكونات المجتمع، وتعزيزاً لتنافسية الإمارة وجاذبيتها لرواد الأعمال والمستثمرين.

وأكد سمو ولي عهد دبي، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مراعاة مصلحة المجتمع بكافة مكوناته، من مواطنين ومقيمين، بما يستدعيه ذلك من اتخاذ القرارات التي تعين الجميع على تخطي المرحلة الحالية وضمان الاستقرار المجتمعي وتمكين قطاعات الأعمال المختلفة من الوفاء بالتزاماتها، منوهاً سموه إلى أن حكومة دبي لديها من المرونة، ما يمكنها من التعامل بكل كفاءة مع ما يجلبه الوضع العالمي الراهن من تحديات، بناءً على رصد وتقييم دقيق لأبعاد الموقف المختلفة. ويشمل قرار تجميد الرسوم الحكومية عدم استحداث أو فرض أي رسوم جديدة إلا في حال استحداث خدمات جديدة بعد التأكد من وجود المبرر والمنفعة الحقيقية للمجتمع.