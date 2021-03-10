سفارتا الإمارات وإسرائيل لدى الصين تحتفلان بيوم المرأة

ابوظبي - سيف اليزيد - بكين (وام)‏

عقدت سفارتا دولة الإمارات ودولة إسرائيل لدى الصين في بكين، جلسة مشتركة عبر الإنترنت حول دور المرأة في مجالي الابتكار وريادة الأعمال، مع بعض رائدات الأعمال، احتفاء باليوم العالمي للمرأة.

وقدّم علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى الصين، ومعالي إيريت بن آبا سفيرة إسرائيل لدى الصين، تحياتهما الحارة وتمنياتهما الطيبة للمرأة في جميع أنحاء العالم .

وأعرب الظاهري عن سعادته بالعمل على تنظيم الاحتفال المشترك بهذه المناسبة مع السفارة الإسرائيلية، تحت عنوان «المرأة في مجال الابتكار والاحتفال باليوم العالمي للمرأة»، مستعرضاً في هذا الشأن جهود الإمارات لتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.

وأشار إلى أن دستور الإمارات كرس حقوقاً متساوية لجميع المواطنين، حيث يتمتع النساء والرجال بنفس الوضع القانوني، والمطالبة بالألقاب، والحصول على التعليم، والحق في ممارسة المهن، بالإضافة إلى الحق في وراثة الممتلكات، كما الرجال تماماً.

وأكد أن الدور المركزي للمرأة الإماراتية في النسيج الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات يتطور وينمو منذ تأسيس الدولة.

وأكدت إيريت بن أبا سفيرة إسرائيل لدى الصين أهمية هذه المناسبة، لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة على المستوى العالمي.