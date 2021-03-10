محاكم دبي تدعم المرأة العاملة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

احتفل مجلس الجوهرة «النسائي» في محاكم دبي، بيوم المرأة العالمي الذي يوافق 8 مارس من كل عام، حيث أُقيم الاحتفال تحت شعار «المرأة في القيادة» عبر تقنية الاتصال المرئي، تقديراً وتكريماً للمرأة ودورها الفعّال وإسهاماتها في مختلف المجالات، وذلك بحضور طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، ومديري القطاعات.

وأكد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي التزام محاكم دبي بتوفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة تدعم المرأة العاملة، وتساعدها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية، وتمنحها الثقة الكاملة لتسخير إمكاناتها العلمية والعملية لتكون شريكاً أساسياً في بناء الوطن، وها نحن نرى الآن ثمار ذلك، حيث تمكنت ابنة الإمارات من تحقيق الإنجازات في جميع المجالات.

ومن جانبها، أشادت القاضي ابتسام البداوي الرئيس الفخري لمجلس الجوهرة النسائي في محاكم دبي، بما حققته المرأة في دولة الإمارات من إنجازات في ظل الأزمة التي يمر بها العالم، بفضل اهتمام القيادة الرشيدة التي وفرت لها كل مقومات النجاح والتقدم والمشاركة الفعالة في نهضة الوطن جنباً إلى جنب أخيها الرجل، إضافة إلى الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لها في مختلف المجالات، حتى أصبحت ركناً أساسياً في بناء مسيرة التطوير.