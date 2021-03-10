متاحف رأس الخيمة تنظم جلسة «المرأة في قطاع التاريخ»

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، جلسة حوارية افتراضية تحت عنوان «المرأة في قطاع التاريخ والآثار»، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة.

وشاركت في الجلسة الدكتورة إيمان العاصي، أستاذ مشارك في كلية الهندسة قسم الهندسة المعمارية بالجامعة الأميركية برأس الخيمة، والدكتورة مروة عبدالرازق مدير قسم التسجيل والتوثيق ومدير المجموعات الأثرية في المتحف المصري في القاهرة، والمهندسة هلا إبراهيم شنخور مدير الترميم في مشروع الجزيرة الحمرا برأس الخيمة، ومريم الكندي باحثة في مجال التاريخ، حيث أدارت الجلسة أمل النعيمي مدير مكتب الاتصال المؤسسي في دائرة الآثار والمتاحف، وبحضور 100 مشارك من مختلف الدول العربية.

وصرح أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف بأن الدائرة نظمت هذه الجلسة الحوارية لتسليط الضوء على إنجازات المرأة في قطاع التاريخ والآثار، والمجالات الأخرى ذات الصلة بهذا القطاع، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته المرأة في هذا المجال خلال العقود الماضية، مما جعلها جديرة بالتعمق والخوض في مكنونات هذا المجال جنباً إلى جنب مع الرجل.