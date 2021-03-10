الامارات | مطار أبوظبي يوفر فحصاً مجانياً لـ «كوفيد-19».. والنتيجة خلال 90 دقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مطار أبوظبي يوفر فحصاً مجانياً لـ «كوفيد-19».. والنتيجة خلال 90 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «مطارات أبوظبي» عن إطلاق مختبر فحص «PCR» فوري جديد لفيروس «كوفيد-19» في مطار أبوظبي الدولي.

وأفادت بأن الفحص يتوافر لجميع المسافرين القادمين إلى أبوظبي مجاناً، ويعتبر واحداً من أسرع الفحوص من نوعه في العالم، لافتة إلى أنه يمكن الحصول على النتيجة في غضون 90 دقيقة من إجراء الفحص.

وسيخضع جميع المسافرين القادمين إلى مطار أبوظبي عبر المبنيين رقم (1) و(3) للفحص السريع مجاناً، وستصلهم نتائج الاختبار عبر رسائل نصية قصيرة، أو عبر تطبيق «واتس أب»، أو تطبيق «الحصن» الإلكتروني.

وقبل مغادرتهم المطار يجب عليهم التوجه إلى خيمة اختبار «PCR» المتصلة بالمطار، لتركيب سوار إلكتروني ذكي للمراقبة، والتأكد من التزامهم بالعزل الصحي لمدة 10 أيام.

ويستثنى من إجراءات العزل الصحي المسافرون من الدول الخضراء التي حددتها حكومة أبوظبي، والذين حصلوا عند وصولهم على نتيجة فحص سلبية لاختبار «PCR»، كما يستثنى المشاركون في برنامج التطعيم الوطني لـ«كوفيد-19»، والمتطوعون في المرحلة الثالثة للدراسات السريرية للقاح، الذين تظهر لديهم علامة «النجمة» أو حرف «E» في تطبيق الحصن، وذلك عند عودتهم من السفر، كما أنه لن يتم إجراء الاختبار لمسافري «الترانزيت» قبل مغادرتهم إلى وجهاتهم النهائية.

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