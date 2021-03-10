الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هوية

نوّه قارئ بسرعة وسهولة التعامل مع التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مؤكداً أن إجراءات تجديد بطاقات الهوية الخاصة بأسرته لم تستغرق سوى دقائق معدودة، بمجرد استيفاء الوثائق المطلوبة، ما وفّر عليه الكثير من الوقت والرسوم.

مواقف

اشتكى مقيمون في أبوظبي من صعوبة العثور على مواقف لسياراتهم في بعض المناطق، مثل المنطقة المحيطة بحديقة العاصمة، خصوصاً خلال أوقات المساء، مشيرين إلى أنهم يضطرون أحياناً إلى ترك مركباتهم في أماكن مخالفة توقعهم في غرامات.

كلب

تساءل قارئ يقيم في الشارقة عن مدى قانونية اقتناء الكلاب في الشقق السكنية، وأشار إلى أنه يسكن في شقة مجاورة لشقة يقتني أصحابها كلباً، يعلو صوت نباحه من وقت إلى آخر على مدار اليوم والليلة، ما يثير انزعاج بقية الجيران.

صيدليات

يبالغ بعض الصيدليات في زيادة أسعار الأدوية في العديد من المناطق، مستغلة تفضيل الناس عدم الذهاب إلى المستشفيات إلا للضرورة، إلى جانب الإقبال على الفيتامينات والأدوية غير المغطاة من التأمين.

دراجات

تجاوب قراء مع تقرير نشرته «الإمارات اليوم»، أخيراً، يسلّط الضوء على مشكلة الدراجات الكهربائية في شوارع أبوظبي، إذ أكدوا أن الظاهرة منتشرة على مستوى الدولة، مطالبين بوضع آليات لمنع سيرها على الطرق، أو تنظيمها بشكل قانوني.

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