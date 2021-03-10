الامارات | حاملو «E» و«النجمة» معفون من فحص اليومَيْن الرابع والثامن عند دخول أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حاملو «E» و«النجمة» معفون من فحص اليومَيْن الرابع والثامن عند دخول أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مركز أبوظبي للصحة العامة أن عبور نقاط التفتيش لدخول إمارة أبوظبي، لا يشترط عمل فحص اليومَيْن الرابع والثامن للمطعمين في برامج التطعيم الوطنية، والمتطوعين في الدراسات السريرية للقاح، الذين تظهر حالتهم الخاصة حرف (E) أو «النجمة الذهبية» على تطبيق الحصن.

وتنص الإجراءات المعتمدة لدخول الإمارة على السماح بدخول الإمارة من داخل الدولة، خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف، والاستمرار في اعتماد إجراء الفحص في اليوم الرابع من دخول الإمارة، لمن تتجاوز مدة إقامته أربعة أيام متتالية، وإجراء فحص إضافي في اليوم الثامن، لمن تتجاوز مدة إقامته ثمانية أيام متتالية.

فيما تنص الإجراءات المتعلقة بدخول إمارة أبوظبي بفحص الليزر على السماح بالدخول خلال 24 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص الليزر، على ألا يستخدم فحص الليزر لدخول الإمارة مرتين متتاليتين، وهو ما يمكن إثباته من خلال تطبيق الحصن، وفي حال استخدام فحص الليزر لدخول الإمارة، والبقاء في الإمارة لأكثر من 48 ساعة، يتعين إجراء فحص PCR في اليوم الثالث، وفي حال البقاء سبعة أيام متتالية أو أكثر، فيتعين إجراء فحص PCR في اليوم السابع.

وتطبق هذه الإجراءات على كل سكان الدولة، ويستثنى منها المطعمون في برامج التطعيم الوطنية، والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح، الذين تظهر حالتهم الخاصة حرف (E) أو النجمة الذهبية، على تطبيق الحصن، ويتعين عليهم اتباع البروتوكول الخاص بهم.

من جهة أخرى، أفاد مركز أبوظبي للصحة العامة بأن إجراءات الحجر المنزلي للمخالطين والقادمين من السفر إلى إمارة أبوظبي، تنص على أن الشخص المخالط لحالة إيجابية إذا كان حاصلاً على اللقاح المضاد للفيروس، فإن فترة الحجر الخاص به ستكون خمسة أيام، وتكون إعادة الفحص بالنسبة له في اليوم الرابع، وإزالة الساعة (سوار التعقب) في اليوم الخامس، أما بالنسبة للشخص المخالط «غير المطعم»، فإن مدة الحجر بالنسبة له ستكون 10 أيام، وإعادة الفحص في اليوم الثامن، وإزالة الساعة في اليوم العاشر.

وأوضح أن المسافر غير المطعم القادم من الدول الخضراء لن يتم تطبيق الحجر عليه، وفي حال امتدت مدة إقامته في الدولة فسيكون ملزماً بإجراء الفحص في اليومين السادس والـ12 من وصوله، وفي حال كان المسافر القادم من الدول الخضراء مطعماً، فلن يتم تطبيق الحجر المنزلي عليه، وسيكون ملزماً بإجراء فحص واحد فقط في اليوم السادس من وصوله، أما المسافر القادم من الدول الأخرى، سواء كان مطعماً أو غير مطعم، فسيتم تطبيق الحجر عليه لمدة 10 أيام، وسيكون مطالباً بإجراء فحص في اليوم الثامن، وستتم إزالة الساعة من يده في اليوم العاشر.

- المخالط غير المطعم يحجر 10 أيام، ويعيد فحص مسحة الأنف في اليوم الثامن.

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