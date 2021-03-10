الامارات | إيدلمان: 2021 نقطة فارقة لحقبة جديدة من التعامل الشفاف

شكرا لقرائتكم خبر عن إيدلمان: 2021 نقطة فارقة لحقبة جديدة من التعامل الشفاف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الرئيس التنفيذي لشركة «إيدلمان»، ريتشارد إيدلمان، أن عام 2021، سيكون نقطة تحول فارقة، في بدء حقبة جديدة من التعاون والتعامل الشفاف بين الحكومات ومختلف فئات وأفراد المجتمعات، وسيمثل فرصة لتعزيز الشراكات مع وسائل الإعلام والقطاع الخاص، لمواجهة تحديات التنمية العالمية، والقضايا الأكثر إلحاحاً.

جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة افتراضية بعنوان: «ترسيخ الثقة والصدقية في الجيل القادم من القادة»، ضمن فعاليات اليوم الأول لحوارات القمة العالمية للحكومات.

وأضاف إيدلمان، خلال الجلسة التي حاورته فيها رئيسة تحرير صحيفة «ذا ناشونال»، مينا العريبي، أن ترسيخ الثقة والصدقية في الجيل القادم من القادة، يدعم جهود صناعة مستقبل أفضل للمجتمعات البشرية، مشيراً إلى أن القضية الأكثر إلحاحاً، اليوم، هي الكفاءة والاستدامة وبناء القدرات والمهارات، والقضاء على كل أشكال التمييز، وتحقيق تعهدات جديدة تضمن العدالة في توفير الفرص لمختلف شعوب العالم.

وقال: «إن جائحة كورونا أثّرت في تقييم أداء العديد من الحكومات بمختلف أنحاء العالم، وقد حققت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط الكثير من الإنجازات والنجاحات في التعامل مع جائحة (كوفيد-19)، من خلال شفافيتها في التعامل وسرعة استجابتها، وتسهيل الحصول على اللقاحات، وضمان عودة الموظفين إلى أعمالهم، خصوصاً في دولة الإمارات، ما عزز مستويات الثقة بالحكومة في الإمارات والمنطقة، على عكس مناطق أخرى في العالم».

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