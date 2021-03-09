الامارات | 48.7 % من سكان الدولة يتلقون لقاح «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 48.7 % من سكان الدولة يتلقون لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة «كوفيد-19»، أعلنت خلالها انخفاضاً تدريجياً ملحوظاً في عدد الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين، ما يعد مؤشراً إيجابياً وخطوة في الطريق للتعافي والعودة للحياة الطبيعية، وإكمال هذا الطريق بتعاون والتزام الجميع، وكشفت عن حصول 48.71% من الفئة المستهدفة على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، فيما تم رصد 55 ألفاً و966 مخالفة على مستوى الدولة خلال شهر فبراير الماضي.

وقال المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة ‫الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري: «اتخذت الإمارات مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحيلولة دون انتشار المرض، عبر تأسيس وتأهيل المستشفيات ودور الرعاية الصحية، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لأكبر عدد من السكان»، مشيراً إلى أن القطاع الصحي في الدولة يستعد لتفعيل وتشغيل سبعة مستشفيات خلال هذا الشهر بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 2058 سريراً، منها 292 سريراً للحالات الحرجة، حيث توفر المستشفيات الميدانية خدمات علاجية استثنائية، وهي مزودة بأحدث المستلزمات الطبية وفق أرقى المعايير الطبية العالمية، لعزل المصابين وتقديم العلاج المناسب لهم.

وأضاف الظاهري: «تمكنت دولة الإمارات من توفير أكثر من ستة ملايين جرعة من لقاحات (كوفيد-19) حتى اليوم، وتم تقديم اللقاح لعدد ثلاثة ملايين و777 ألفاً و143 شخصاً، وبذلك تصل نسبة الحاصلين على اللقاح إلى 48.71% من الفئة المستهدفة، كما تم توفير لقاح (كوفيد-19) لنسبة 64.52% من فئة كبار السن في الدولة».

وتابع: «تواصل دولة الإمارات منهجيتها الخاصة بالفحوص والهادفة إلى الاكتشاف المبكر والتقصي للحد من انتشار الجائحة عبر إجراء فحوص مكثفة لمختلف فئات المجتمع، إذ تجاوز إجمالي عدد الفحوص 32 مليون فحص».

وكشف الظاهري عن رصد 55 ألفاً و966 مخالفة على مستوى الدولة خلال شهر فبراير الماضي، مشيراً إلى أن مخالفة عدم ارتداء الكمامات جاءت كأكثر مخالفة تم رصدها خلال هذه الفترة بنسبة 47%، تلتها مخالفة عدم التزام المحال والمنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية بنسبة 20.5%، ثم عدم الالتزام بالتباعد الجسدي بنسبة %17.5، وعدم التقيد بعدد الأشخاص المسموح به في المركبة الواحدة بنسبة 8%، وأخيراً التجمعات العشوائية بنسبة 4.5%.

التعامل بشفافية مع الأزمة

شدد المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة ‫الطوارئ والأزمات، الدكتور سيف الظاهري، على أن الدولة رفعت شعار التعامل بشفافية مع الأزمة، حيث بدأ بث الإحاطة الإعلامية بشكل دوري منذ عام للوقوف على آخر المستجدات المرتبطة بفيروس «كوفيد-19»، ولتعريف أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية بروح من المسؤولية والأمانة، ولمحاصرة انتشار الشائعات.

- القطاع الصحي يستعد لتشغيل 7 مستشفيات بطاقة استيعابية تصل إلى 2058 سريراً.

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