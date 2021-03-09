الامارات | إلزام الجهات الحكومية في أبوظبي بعدم تجاوز مقار العمل 30% من طاقة الموظفين

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام الجهات الحكومية في أبوظبي بعدم تجاوز مقار العمل 30% من طاقة الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، الجهات والشركات الحكومية في الإمارة بخمسة اشتراطات رئيسة لضمان استمرارية الأعمال والخدمات، خلال فترة تفشي جائحة (كوفيد -19)، أولها، الحفاظ على تحقيق تباعد جسدي داخل جهات العمل لا يقل عن 2 متر، والثاني، عدم تجاوز عدد الموظفين نسبة 30% من إجمالي القدرة الاستيعابية العامة لمقر العمل، والثالث، تفعيل ممارسة العمل عن بعد بشكل إلزامي للفئات المحددة في التعميم رقم 1 لسنة 2021 الصادر عن الدائرة، والتي تضم "الحوامل والمرضعات، من تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، أحد الوالدين ممن لديهم أبناء في المرحلة الدراسية للصف العاشر فما دون ضمن نظام التعليم عن بعد، الوظائف التي يمكن تأديتها عن بعد، ويتم تحديدها من جهة العمل، المصابين بأمراض مزمنة وضعف في المناعة".

كما تضمنت الاشتراطات الخمسة كذلك، تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية المعلن عنها في مقار العمل، وأية قرارات تصدر عن الجهات المختصة في هذا الشأن، وأخيراً، تطبيق ما جاء في الأدلة والإرشادات والتعاميم الصادرة من الدائرة وهيئة الموارد البشرية.

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