الامارات | محمد بن راشد لأخيه حمدان بن راشد: "أخي وعضيدي..شافاك الله ..عافاك الله..رعاك الله"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد لأخيه حمدان بن راشد: "أخي وعضيدي..شافاك الله ..عافاك الله..رعاك الله" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تغريدة يدعو خلالها لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، نائب حاكم دبي ، وزير المالية، بالشفاء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر تويتر": "أخي وعضيدي.. شافاك الله .. عافاك الله.. رعاك الله..".

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