الامارات | توقعات الطقس ليوم غد

شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس ليوم غد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح "الخميس" مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وحركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط أحيانا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:23 والثاني عند 01:00 والجزر الأول عند الساعة 17:57 والثاني عند الساعة 05:29.

ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند 20:57 والثاني عند الساعة 08:18 والجزر الأول عند الساعة 14:04 والثاني عند الساعة 03:00 .

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