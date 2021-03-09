277 مخالفة وإنذاراً لمنشآت في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

شهد الشهر الماضي زيادة في عدد المخالفات والإنذارات التي وجهتها بلدية مدينة أبوظبي خلال حملات التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها باشتراطات الصحة العامة والمظهر العام.

وحررت البلدية، من خلال قسم إدارة الصحة العامة، 277 مخالفة وإنذاراً، فبراير الماضي، منها 62 إنذاراً و215 مخالفة، بزيادة تقدر بـ 222 مخالفة وإنذاراً عن يناير الماضي، داعية المنشآت إلى مزيد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، تجنباً للمخالفات.

ونفذت البلدية الشهر الماضي 6556 زيارة تفتيشية استهدفت 8 قطاعات في مدينة أبوظبي وضواحيها، خلالها تم التركيز على التزام أصحاب هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية، ونشر الوعي بين فئات المجتمع، ومدى أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي، للحفاظ على المظهر العام والصحة العامة.