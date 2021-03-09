إغلاق كافتيريا «كوخ السلطان» ومطعم «مأكولات نجمة المدينة»

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أبوظبي ( الاتحاد)

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأتين غذائيتين، الأولى هي كافتيريا «كوخ السلطان» في منطقة ناهل بالعين، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-1136232 ) والثانية «مأكولات نجمة المدينة» بأبوظبي والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-1023766) وذلك لمخالفتهما القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتهما على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية بشأن قرار الإغلاق الإداري بحق كافتيريا «كوخ السلطان»، جاء نتيجة تكرار حصول المنشأة على مخالفات تتعلق باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، حيث صدر بحق هذه المنشأة ثلاث مخالفات وإنذار نهائي بالإغلاق لأسباب تتصل بتدني مستوى النظافة في مناطق تداول وحفظ الغذاء، وعدم التزام صاحب المنشأة الغذائية باستيفاء الملاحظات المرصودة من قبل المفتشين على مدى شهر كامل، والتي تتعلق بوجود نشاط كثيف للحشرات في مناطق التحضير، مما قد يؤثر على سلامة المواد الغذائية وتعريضها لخطر التلوث، بما يهدد صحة المستهلكين.