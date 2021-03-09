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لطيفة بنت محمد تحصد جائزة السيدة العربية الأولى لهذا العام

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة المرأة العربية منح سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي جائزة "السيدة العربية الأولى" لهذا العام، وذلك تقديراً للدور الذي تضطلع به سموها في النهضة الكبيرة التي يشهدها القطاع الثقافي والإبداعي في إمارة دبي. بحسب تغريدة في الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر.

وقال محمد الدليمي الأمين العام لهيئة المرأة العربية: إنه من دواعي الفخر أن يكون لدينا في عالمنا العربي نموذج نسائي قيادي مشرف بقيمة ومكانة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم التي نذرت نفسها لتعزيز مكانة الثقافة والفنون وإبراز الدور الحيوي المهم المرتبط بهذا القطاع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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