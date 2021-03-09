أول صورة من «مسبار الأمل» تتصدر قائمة أفضل الصور العلمية!

ابوظبي - سيف اليزيد - تصدرت أول صورة للمريخ من «مسبار الأمل» قائمة أفضل الصور العلمية لشهر فبراير، والتي نشرتها مجلة «Nature» المتخصصة في مجال العلوم.

ونشر الحساب الرسمي لحكومة دبي على «تويتر» تغريدة: «أول صورة للمريخ من (مسبار الأمل) تتصدر قائمة أفضل الصور العلمية لشهر فبراير، والتي نشرتها مجلة (Nature) المتخصصة في مجال العلوم».

ونجحت مهمة دولة الإمارات للمريخ في إدخال نفسها في مداره بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر، مما سمح لها بالبدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي ومناخ المريخ.

وهذا يجعل الإمارات خامس وكالة فضاء تصل إلى الكوكب في أول مسبار عربي يقوم برحلة بين الكواكب.