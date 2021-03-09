الامارات | برعاية سيف بن زايد.. معرض واجهة التعليم 2021 ينطلق بصورة افتراضية

شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية سيف بن زايد.. معرض واجهة التعليم 2021 ينطلق بصورة افتراضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات الدورة السابعة من معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط 2021، بصورة افتراضية، يوم 22 مارس الجاري، الحدث التعليمي الذي يعد منصة لتبادل الخبرات والمعارف حول الفرص التعليمية واتجاهات التعليم المستقبلي في ضوء الاستعداد للـ50 عاماً المقبلة.

وقالت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر، الدكتورة موزة سعيد البادي، خلال مؤتمر صحافي، إن معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط 2021، فرصة ثرية لتبادل الخبرات والرؤى من خلال وجود نخبة من الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة من داخل دولة الإمارات ومن خارجها.

وذكرت أن عدد الجامعات والجهات المشاركة بلغ ما يقارب من 100جهة، تمثل دولاً من بينها الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، وماليزيا، وأستراليا، والعديد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى دولة الإمارات، مشيرة إلى وجود العديد من بين الجامعات المشاركة ضمن قائمة أفضل 10 جامعات، وأفضل 50 جامعة وأفضل 100 جامعة على مستوى العالم، بالإضافة إلى العديد من الهيئات والمؤسسات والمعاهد التعليمية.

وأضافت البادي: "يشارك في هذا المؤتمر نخبة من المتحدثين الرسميين، الذين يمثلون الوزارات والهيئات والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، تناقش محاور استراتيجية تخص قضايا التعليم الأساسي والتعليم العالي، ومن أهمها الابتكار في المستقبل وريادة الأعمال، والعمل التطوعي الخيري، والتنمية المستدامة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من خلال عرض 15 ورقة علمية، والعمل على خلق حلقة وصل بين الجانب الأكاديمي وصناع القرار والجهات التنفيذية.

وذكرت الدكتورة موزة: "رغم الظروف الاستثنائية جراء جائحة (كوفيد-19) التي حالت دون الحضور الشخصي للمؤتمر، إلا أننا ارتأينا أن يعقد افتراضياً هذا العام، وتكمن أهمية عقد معرض واجهة التعليم في نسخته الحالية إلى تنوع الحضور، من مختلف التخصصات والمجالات العلمية التخصصية، ويحظى بأهمية كبيرة لأنه يأتي متزامناً مع استعدادات دولة الإمارات لتصميم مستقبلها في الـ50 عاماً المقبلة، والتركيز على فئة الشباب من خلال توظيف معارفهم وأفكارهم نحو الريادة والتميز العلمي بما يحقق رؤية قيادتنا الرشيدة، وإسهاماتهم في تحقيق التنمية المستدامة ومواءمة الاتجاهات، وتناغماً مع مستهدفات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في تحقيق التقدم والرفاه للمجتمع وفق نظام تعليمي متطور يعزز بناء الشخصية الإماراتية المتسامحة، وفرص التميز، والإبداع، والابتكار، واستشراف المستقبل.

من جهته، أكد مدير مركز المؤهلات الأمنية بالإدارة العامة لتطوير الكفاءات بوزارة الداخلية، العقيد الدكتور خلفان النقبي، أهمية المشاركة في معرض "واجهة التعليم" ومنتدى شباب الشرق الأوسط 2021، التي تعزز الدور المجتمعي للوزارة وشراكاتها، في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، صباح اليوم، بمقر كلية الشرطة في أبوظبي.

وأشار الى حرص وزارة الداخلية على الوجود في مثل هذه الفعاليات التعليمية لتبادل الخبرات والمعارف، من خلال منصات المشاركين، والأوراق البحثية المقدمة في المؤتمر لتبادل الأفكار والخبرات، والتعرف إلى وجهات النظر المختلفة في مجال التكنولوجيا وتقنيات التعليم، مع التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة.

وذكر مستشار وزير التربية والتعليم الإعلامي، هزاع إبراهيم المنصوري: "يعد معرض واجهة التعليم من المناسبات المهمة والمدرجة على خارطة التقدم المعرفي والفكري في الدولة، التي تعد حلقة وصل بين طلبتنا ومؤسسات التعليم العالي، المتمثلة في معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط ، مؤكداً على حرص وزارة التربية والتعليم على الدوام على ربط مؤسسات التعليم والطلبة بآخر المستجدات التعليمية، ووضعهم بصورة أكثر وضوحاً ودقة، لتكوين صورة شمولية، تسهم في رفد الجميع بمسارات التقدم الأكاديمي والمهني في المستقبل.

ومن جهته، ذكر النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في "اتصالات"، عبدالله إبراهيم الأحمد، أنه "انطلاقاً من استراتيجية اتصالات المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات، تواصل (اتصالات) دعم كل مبادرات التحول الرقمي للمؤسسات التعليمية في الدولة، ولاسيما أنها شاركت خلال الجائحة في دعم مبادرات التعلم عن بعد بتوفير الدعم للمواقع التعليمية، وباقات الإنترنت المجانية للعائلات لتسهيل الوصول إلى خدمات التعليم عن بُعد".

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