الامارات | فحص "بي سي آر" شهري للموظفين متلقي اللقاح في أبوظبي على نفقاتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن فحص "بي سي آر" شهري للموظفين متلقي اللقاح في أبوظبي على نفقاتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الموارد البشرية لحكومة أبوظبي، دورية فحص مسحة الأنف (بي سي آر) للكشف عن الإصابات بفيروس "كورونا"، لموظفي الجهات والشركات الحكومية في الإمارة، إذ نوّهت إلى استثناء الموظفين الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس، في برامج التطعيم الوطنية، والمتطوعين في الدراسات السريرية للقاح، طالما ظهرت حالاتهم في تطبيق "الحصن" بـ"نجمة الذهبية" أو حرف (إي).

وألزمت الدورية ثلاث فئات من الموظفين الموجودين في مقار العمل، إجراء فحص مسحة الأنف كل سبعة أيام، الأولى تشمل: غيرالحاصلين على اللقاح ، الحاصلين على الجرعة الثانية من لقاح "كوفيد-19" ولم يكمل 28 يوماً، المستثنى من تلقي لقاح "کوفید -19" بتقرير طبي معتمد، على أن يتحمّل الموظف كلفة الفحص.

كما ألزمت الدورية الموظفين الحاصلين على لقاح "کوفید-19" بإجراء فحص مسحة الأنف مرة واحدة شهرياً (بعد مرور 28 يوماً على الجرعة الثانية)، من دون تحمّل الجهة أو الشركة الحكومية كلفة الفحص.

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