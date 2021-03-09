الامارات | "صحة دبي" تقدم مساعدات إنسانية بقيمة 340 مليون درهم لمرضى معسرين

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي" تقدم مساعدات إنسانية بقيمة 340 مليون درهم لمرضى معسرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها هيئة الصحة بدبي لمرضى معسرين خلال الثلاث سنوات الماضية 340 مليون و307 آلاف و464 درهماً استفاد منها 102 ألف و331 شخصاً، يمثلون 50 جنسية، وذلك ضمن حزمة من البرامج العلاجية والإنسانية التي نفذها "صندوق الصحة" بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع المحلي.

وبلغت قيمة هذه المساعدات خلال العام الماضي 216 مليون و360 ألف و861 درهماً استفاد منها 23942 مريضاً، وفي عام 2019 وصلت الى 55 مليون و18 ألف 588 درهماً استفاد منها 32 ألف 861 مريضاً، وفي عام 2018 بلغت 68 مليون و928 ألف درهماً استفاد منها 45528 مريضاً.

واستعرض سالم محمد بن لاحج مدير "صندوق الصحة" بهيئة الصحة بدبي الجهود والمبادرات والبرامج العلاجية التي نفذها الصندوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومنها برنامج "مساعدة" والذي تم من خلاله تقديم مساعدات علاجية وصلت قيمتها الى 47 مليون و110 آلاف درهماً استفاد منها 3997 مريضاً.

وأشار إلى المبادرات العلاجية للمرضى المعسرين التي تنفذها الهيئة من خلال صندوق الصحة وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مثل مبادرة: "العيون"، ومبادرة: "علاج الأمراض النفسية"، ومبادرة: "أنقذ قلباً"، والعيادة التطوعية، ومبادرة: "علاج مرضى الكلى".

وأوضح ابن لاحج إن الهيئة قدمت خلال الثلاث سنوات الماضية مساعدات إنسانية بقيمة 933 ألف و519درهماً ضمن برنامج علاج الخير لمبادرة العيون بالتعاون مع مؤسسة نور دبي استفاد منها 81 مريضاً.

كما قدمت مساعدات لمرضى معسرين ضمن مبادرة الأمراض النفسية بقيمة 223 ألف و691 درهماً استفاد منها 126 مريضاً، بينما بلغت قيمة المساعدات العلاجية التي قدمتها الهيئة ضمن مبادرة: "أنقذ قلباً" 4 مليون 984 ألف و612 درهماً استفاد منها 206 مرضى، وبلغ إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة ضمن مبادرة: "الكلى" خلال العامين الماضيين 651 ألف و777درهماً استفاد منها 49 مريضاً.

كما بلغ إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة ضمن مبادرة: "العيادة التطوعية" خلال الثلاث سنوات الماضية مليون و441 ألف درهماً استفاد منها 61 مريضاً.

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