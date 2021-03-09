الامارات | أول صورة للمريخ من "مسبار الأمل" تتصدر قائمة أفضل الصور العلمية لشهر فبراير

شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة للمريخ من "مسبار الأمل" تتصدر قائمة أفضل الصور العلمية لشهر فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت أول صورة للمريخ من "مسبار الأمل" قائمة أفضل الصور العلمية لشهر فبراير. ونشرت مجلة "Nature" المتخصصة في مجال العلوم الصورة الأولى للمريخ من المسبار وقالت إنها تصدرت قائمة أفضل الصور العلمية لشهر فبراير. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App