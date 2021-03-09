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الامارات | إعفاء المطعمين من فحص اليوم الرابع والثامن عند دخول أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء المطعمين من فحص اليوم الرابع والثامن عند دخول أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 مارس 2021

أكد مركز أبوظبي للصحة العامة أنه لا يشترط عمل فحص اليوم الرابع والثامن عند عبور نقاط التفتيش للدخول إلى أبوظبي، للمطعمين في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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