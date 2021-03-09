سعيد بن طحنون: الإماراتية أيقونة التميز

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أن المرأة الإماراتية أثبتت للعالم بأسره أنها رمز العطاء وأيقونة التميز، فهي الشريك الأساسي في عملية التطوير والتقدم، واستطاعت إرساء تجربة ناجحة ومميزة في مجال الإبداع في كافة مجالات الحياة، وهي الأم المثالية والأخت الحانية والزوجة الصالحة والابنة البارة والسيدة العاملة التي تبتكر ولا تقنع إلا بالمراكز الأولى، وهي بالإضافة لذلك كله عماد البيت وركنه الأساسي.

وقال معاليه: إن المرأة حققت عدداً من المكاسب والإنجازات المضيئة بدعم من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة الذي أتاح لها كل فرص التعليم وحرص على تشجيعها لاقتحام كافة ميادين العمل وتحقيقها مكاسب تشريعية تكفل حقوقها الدستورية.

كما توجه.. معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بأسمى آيات التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة لدورها في تعزيز دور المرأة في المجتمع.