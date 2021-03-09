سفراء «شمال أوروبا» يشيدون بجهود الإمارات في تعزيز المساواة بين الجنسين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أشاد سفراء دول شمال أوروبا لدى الدولة، الدنمارك، فنلندا، النرويج والسويد، بجهود الإمارات لتمكين المرأة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات، وترسيخ المساواة بين الجنسين.

وسلط السفراء الضوء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل عام، على إنجازات الإمارات وتصدرها مؤشرات عالمية عدة تتعلق بالمساواة بين الجنسين، وجهود تمكين المرأة.

وأوضحت ماريانا نيسيلا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة، أن دول شمال أوروبا تشترك مع دولة الإمارات في الالتزام بتعزيز المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن مشاركة المرأة الفعالة في سوق العمل، تعتبر أساسية لتعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي. وبخصوص المبادرات المشتركة بين دول شمال أوروبا ودولة الإمارات، لفتت السفيرة إلى برنامج «الإرشاد المهني» الذي ينفذ بتعاون مشترك بين سفارات دول شمال أوروبا ومؤسسة دبي للمرأة، ويهدف إلى تشجيع الشابات الإماراتيات على القيام بدورهن القيادي. وأوضح فرانز مايكل سكولدملين، سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة، أن برنامج «الإرشاد المهني» يزود المنتسبات بالخبرة اللازمة لبناء القدرات وصقل المهارات الشخصية والمهنية.

وقال هنريك لاندر هولم، سفير مملكة السويد لدى الدولة، إن بلاده ودول شمال أوروبا كافة، تحرص على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات، خاصة على صعيد جهود تمكين المرأة وتنمية قدراتها.

وأشاد ستين روزتيس، سفير مملكة النرويج لدى الدولة، بما نالته المرأة الإماراتية من مكتسبات، وما حققته من إنجازات في شتى المجالات، مثنياً على التعاون المشترك بين دول شمال أوروبا ودولة الإمارات لتعزيز قدرات المرأة، وترسيخ المساواة بين الجنسين.

سفير الاتحاد الأوروبي يثمّن دور الإمارات في دعم المرأة

ثمّن أندريا ماتيو فونتانا، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، دور الإمارات في دعم المرأة في المجالات كافة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الإمارات تتصدر دول الوطن العربي في جهود تمكين المرأة.

وقال فونتانا، أمس، إن الاتحاد الأوروبي يتعاون عن كثب مع دولة الإمارات من أجل تعزيز جهود تمكين وحماية المرأة وضمان تحقيق المساواة بين الجنسين، لافتاً إلى أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من ضمن الأهداف الأساسية للاتحاد الأوروبي. وأكد أن الاتحاد الأوروبي على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» فيما يتعلق بجهود تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يبذل جهوداً حثيثة من أجل ضمان تعزيز مشاركة المرأة في نواحي الحياة كافة.

ولفت سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع دولة الإمارات وشركاء دوليين آخرين أثناء «إكسبو 2020 دبي» لعقد سلسلة من الفعاليات التي تدعم تمكين المرأة.