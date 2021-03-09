«طرق دبي» تستعرض إنجازات اللجنة النسائية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

عقدت اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات لقاءها السنوي عن طريق تقنية الاتصال المرئي، وتضمن اللقاء استعراض إنجازات الكوادر النسائية لـ«الهيئة» في عام 2020 وخطة اللجنة النسائية لعام 2021، ولقاء مع الموظفات المتميزات، والإعلان عن سفيرات اللجنة النسائية، إلى جانب تكريم الفريق الرياضي لموظفات الهيئة على جهودهن في عام 2020. وأكدت موزة المري مدير إدارة تنفيذي مكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين رئيس اللجنة النسائية في «الهيئة» حرص «الهيئة» على تقدير الدور الذي تقوم به موظفات «الهيئة»، خصوصاً الأمهات اللواتي لديهن أطفال في عمر الدراسة كما تثمن «الهيئة» جهودهن العظيمة في تحقيق التوازن بين مسؤوليات المنزل والعمل، وتنظيم الوقت للنجاح الأسري والمهني في آن واحد.