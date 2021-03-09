فتح باب الترشيح في «زمالة القيادات العربية في الزراعة»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، خلال ندوة نظمها المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» عبر الإنترنت، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إطلاق النسخة الثانية «الافتراضية» من برنامج زمالة القيادات العربية في الزراعة «أولى» للباحثات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة الباحثات في بداية ومتوسط حياتهن المهنية في الزراعة، للوصول إلى أدوار قيادية من خلال تشجيع ثقافات العمل المراعية للمساواة بين الجنسين، وإنشاء منصات لعرض أفكارهن وقدراتهن ومساهمتهن، كما يوفر البرنامج منتدى متميزاً للبحوث والتنمية للباحثات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة التحديات الزراعية الملحة، والمشاركة في منصة شبكة إقليمية للباحثات عبر التخصصات الزراعية.

وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام بالإنابة لـ«إكبا»: «إن المساهمات التي تقودها النساء في الزراعة، سواء في الحقول أو في المختبرات، تمثل مكونات أساسية للأمن الغذائي العالمي. ففي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشكل النساء أكثر من 40 في المئة من القوى العاملة في هذا القطاع، كما أنها تساهم بنحو 18 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة. لذلك فنحن نأمل من خلال برنامجنا هذا، أن نشجع النساء على تأدية دور أكثر نشاطاً في مجالات، مثل العلوم والابتكار، من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي. وتعتمد هذه النسخة (الافتراضية) الثانية على نجاح البرنامج في نسخته للعام 2019 - 2020 الذي شهد تخريج 22 زميلًا من المنطقة».

تشير الدراسات إلى انخفاض عدد النساء بشكل غير متناسب في المناصب البحثية والقيادية العليا في المنطقة، إذ يبلغ متوسط نسبة الباحثات في المنطقة 17 في المئة - وهي أدنى نسبة في العالم، وتظهر هذه الفجوة على وجه أوضح في التوظيف في منظمات البحوث والإرشاد الزراعي، مما يعني أن تدابير السياسة والاستثمار في الزراعة قد لا تكون فعالة بالقدر الذي يمكن أن تكون عليه، لأنها لا تعكس بشكل كامل المساواة بين الجنسين.

الإصدار الثاني

قالت معالي مريم المهيري: «تلعب المرأة دوراً بارزاً بشكل متزايد في المجالات العلمية والتجارية للأمن الغذائي، نرى ذلك في مشهد الأمن الغذائي لدينا هنا في دولة الإمارات، حيث تحتل النساء مناصب عليا في طليعة بحوث المحاصيل والتكنولوجيا الزراعية، لذلك يسعدني أن أعلن عن الإصدار الثاني لـ(إكبا) من برنامج القياديات العربية في الزراعة (أولى)، والذي سيسهم في دعم المجموعة الثانية من الباحثات في قطاع الغذاء، حيث يعتبرن داعماً بارزاً لدفع قطاع الأمن الغذائي إلى الأمام، إنني أتطلع إلى رؤية المزيد من الشابات اللاتي يتخرجن في البرنامج».

يستهدف فتح باب الترشيح اختيار مجموعة من 20 إلى 30 باحثة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسوف يتم تقديم البرنامج عبر الإنترنت على مدى 10 أشهر، بدءاً من 1 يونيو 2021.