البواردي يستقبل السفير التونسي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مكتبه بوزارة الدفاع صباح أمس، المعز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة والوفد المرافق، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

ورحب معاليه بالسفير التونسي وهنأه بمناسبة تسلم مهام عمله الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح وطيب الإقامة.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تونس، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والإجراءات الاحترازية والوقائية في البلدين، وتدابير العمل المشترك لمواجهة أي تطورات أو تداعيات للحد من انتشاره.