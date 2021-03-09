الامارات | إغلاق 4 مؤسسات في دبي خالفت إجراءات «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 مؤسسات في دبي خالفت إجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي أربع مؤسسات، أول من أمس، وخالفت سبعاً أخرى، وأنذرت 31 مؤسسة، بسبب تجاهل الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت أن قرارات الإغلاق شملت مقهيين للشيشة في المدينة العالمية والمركز التجاري الأول، ومؤسسة غذائية في منطقة البرشاء الأولى، إضافة إلى صالون في منطقة النهدة. وتركزت أسباب الإغلاق والمخالفات في عدم الالتزام بالتباعد الجسدي، والاكتظاظ داخل المكان، وتجاهل ارتداء الكمامات، ومخالفة التعليمات الصحية والوقائية.

وذكرت أن مفتشي البلدية يدققون، خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news