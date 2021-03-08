الامارات | رسالة (سناب شات) تشعل معركة في مطعم

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة (سناب شات) تشعل معركة في مطعم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت رسالة عبر (سناب شات) حول وفاة شاب، بنشوب خلاف بين مجموعة من الأصدقاء في القروب، وصل إلى حد الاعتداء بالضرب على أحدهم لعدم تصديقه خبر وفاة صديقهم، متهمين إياه بالاستهزاء به بعد وفاته، وعلى إثره اتهمت النيابة العامة في رأس الخيمة، شابين خليجيين بالاعتداء كل منهما على سلامة جسم الآخر بالضرب، وأحداث إصابات متفاوتة ببعضهما، وباشرت محكمة جنح الأحداث في دائرة محاكم رأس الخيمة، محاكمة المتهمين.

وتفصيلاً، قال المجني عليه، إنه أثناء تواجده مع أصدقاءه في أحد المطاعم، شاهد المتهم الثاني وبرفقته خمسة آخرين، وسألوه: «لماذا تستهبل على صديقنا المرحوم عبر تطبيق سناب شات؟».

وأوضح أن المتهم الثاني صفعه على وجهه وعلى رأسه، كما قام بعض الأشخاص المتواجدين بضربه دون أن يتمكن من الدفاع عن نفسه، ما أدى إلى سقوطه على الأرض نتيجة فاقد الوعي، لافتاً إلى أن تلقيه رسالة عبر تطبيق «سناب شات» تشير إلى أن وفاة أحد أصدقاءه المتواجدين في القروب، ورد على الرسالة بأن ما يتم تداوله كذب وصديقهم لم يمت.

وأشار شاهد في القضية إلى أنه كان والمجني عليه، خارجين من المطعم، وحضر إليهم ثمانية أشخاص، وقالوا لصديقه: «لماذا تسب المتوفى»، وهو الأمر الذي نفاه المجني عليه، وأكد أنه يعز المتوفى ولم يسبه، وتعدى عليه شخصين بالضرب.

وذكر شاهد آخر في القضية، أن أحدهم لكم المجني عليه باستمرار على وجهه، فيما قام المتهم الثاني بإمساكه وقام اثنين آخرين بصفعه، فيما كان شخصين آخرين يتفرجان على الموقف دون أن يتدخلا، وعندما سقطت المجني عليه على الأرض هربا من المكان، وطلبوا منه عدم إبلاغ الشرطة عن الواقعة.

وأوضح أنه فور الاتصال بالشرطة هدده أحدهم بالضرب، مشيراً إلى أنه لا يعرف المتهمين وهذه أول مرة يشاهدهم.

ومن جهته، اعترف المتهم الثاني، بأنه كان برفقة صديقه وشاهد المجني عليه في المكان، وكان بينهما خلاف سابق عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، وذهب للتحدث معه بشأن سب صديقه المتوفي، الأمر الذي أنكره المجني عليه.

وتابع أنه «حدث بيننا جدال لأنه سب صديقي المتوفي، ودفعني بيده، فقمت بصفعه على وجهه، وسقطت على الكرسي، فحاول النهوض ليضربني فلكمته، كما قام هو بلكمي بيديه، وعندها جاء بقية الأصدقاء، فرقوا بيننا».

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