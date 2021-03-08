الامارات | 8 أشخاص يتهمون خليجياً بالحصول على أرض بـ «كفالة صورية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أشخاص يتهمون خليجياً بالحصول على أرض بـ «كفالة صورية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة خورفكان في قضية (خليجي) استغل كفالته الصورية لمدرسة خاصة من أجل الحصول على أرض لإقامة مدرسة جديدة خاصة به.

وأقدم المدعي عليه بطلب الحصول على قطعة أرض في مدينة خورفكان من قبل جهة حكومية ليقيم عليها مدرسة خاصة به، مستغلاً الأوراق الرسمية الخاصة بالمدرسة التي كان كفيلها صورياً.

وتفصيلاً، أقام ثمانية مدعيين دعوى ضد خليجي يطالبون بندب خبير عقاري، واستجابت المحكمة لطلب المدعيين بندب خبير هندسي عقاري تكون مهمته الاطلاع على أوراق ومستندات الدعوى وما عسى أن يقدمه له الخصوم، وذلك لبيان طبيعة العلاقة بين أطراف الدعوى، وعلاقة المدعي عليه بالمدرسة الخاصة الذي كان كفيلاً صورياً فيها، وطبيعة التصرفات المخولة له فيها.

وأوضحت المحكمة أن مهمة الخبير الهندسي ستشمل التحقق من تقديم المدعي عليه بطلب لدائرة التخطيط والمساحة التابعة لإمارة الشارقة للحصول على أرض لصالح المدرسة الخاصة التي كان كفيلها وبيان تاريخ تقديمة للطلب والإجراءات والشروط الواجبة توافرها لدى دائرة التخطيط والمساحة من أجل الحصول على أرض للمدرسة.

وصرحت المحكمة للخبير الهندسي في سبيل أداء مهامها لثبوت والوصول لوجه الحق في الدعوى الانتقال إلى المدعية الأولى وهي المدرسة الخاصة التي كان فيها المدعي عليه كفيلاً صورياً والدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والاطلاع على ما لديهم من مستندات تتعلق بموضوع النزاع وسماع ما يرى سماعة من الخصومة وشهودهم بغير حلف يمين.

وقدرت هيئة المحكمة الأمانة بقيمة 4000 درهم على ذمة أتعاب الخبير وألزمت المدعيين بأدائها وايداعها خزينة المحكمة، كما وجب على الخبير أن يودع تقريره قبل موعد الجلسة المحددة بعد تسليم كل خصم نسخة من التقرير والرد على الاعتراضات الواردة من قبل طرفي الدعوى على التقرير وابقت الفصل بالمصروفات.

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