الامارات | حمدان بن محمد: مدارس دبي ستوفر نموذجاً رائداً وفقاً لأرقى المعايير العلمية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: مدارس دبي ستوفر نموذجاً رائداً وفقاً لأرقى المعايير العلمية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبر حساب سموه على موقع التواصل الإجتماعي "تويترط، ترأست اليوم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأطلقنا خلاله مشروع "مدارس دبي"، وهو نموذج تعليمي مبتكر بالشراكة بين حكومة دبي وشركة تعليم وسيتم استقبال أول مجموعة من الطلاب مع مطلع العام الأكاديمي المقبل.طموحاتنا كبيرة ومهمتنا أكبر لبناء أجيال قادرة المنافسة والتفوق في مختلف الميادين.

وأضاف سموه في تغريدة لاحقة "رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمستقبل ترتكز على التعليم المتميز وستوفر مدارس دبي نموذجاً رائداً وفقاً لأرقى المعايير العلمية العالمية مع اهتمام خاصة بثقافتنا الاسلامية والعربية وهويتنا الوطنية".

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