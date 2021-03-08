الامارات | طالبة مواطنة تفوز بجائزة "سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي"

شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة مواطنة تفوز بجائزة "سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الطالبة شما الحوسني من كلية الإدارة بجامعة زايد بجائزة "سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي" من شركة إرنست أند يونغ من بين سبعة مرشحات نهائيات على مستوى الدولة، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم افتراضيا عبر الانترنت .

وتهدف مبادرة "سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي"، التي نظمتها شركة إرنست أند يونغ للعام الرابع على التوالي، إلى إعداد جيل من السيدات الإماراتيات فعال في القطاع الخاص، لاسيما في مجال خدمات الصفقات وتمويل الشركات، والتأكيد في الوقت ذاته على القدرات التي تتمتع بها السيدات الإماراتية في الدولة.

وأشارت الحوسني، 21 عامًا، التي تكمل عامها الأخير بجامعة زايد في مجال المحاسبة، إلى مرورها بثلاثة مراحل في المسابقة، وهي اختيار الموضوع، والمقابلة الفردية، والنشاط الجماعي.

وأكملت الحوسني كافة المتطلبات بالشكل الذي قادها للمقدمة، وتسعى الآن لتمثيل الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في المسابقة الافتراضية الدولية المزمع عقدها في أبريل 2021 وبمشاركة العديد من الطالبات من حول العالم، والفوز بفترة تدريب عملي مقدمة من شركة إرنست أند يونغ مدتها ثلاثة أشهر مدفوعة التكاليف بالكامل في ثلاثة مكاتب رئيسية دولية للشركة من اختيارها.

وعبرت شما الحوسني عن سعادتها باجتياز جميع مراحل المسابقة وإعلانها الفائزة بالمركز الأول، وترشحها للمسابقة الدولية كممثلة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت: "كانت هذه المسابقة تجربة رائعة أعطتني نظرة شاملة عن عالم تمويل الشركات والاستراتيجيات والمعاملات، وأتاحت لي الفرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبتها من جامعة زايد على أرض الواقع، إلى جانب مقابلة رائدات أعمال يشاركنني شغفي بالتخصص في هذا المجال."

وأضافت: “من خلال هذه المسابقة، تفاعلت وبشكل مباشر مع خبراء ومتخصصين من شركة إرنست أند يونغ الذين ساعدوني على التعمق أكثر في مجال المعاملات المعقدة، و يشرفني جدا أن أمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسعدني أن أتيحت لي الفرصة للمشاركة واكتساب خبرة غير عادية وعبر منصة إرنست أند يونغ العالمية ".

وقالت عميد كلية الإدارة بالإنابة بالجامعة الدكتورة فاطمة العلي، إن الطالبة شما الحوسني استطاعت تخطي كافة مراحل المسابقة بشكل مشرف، حيث قدمت نبذة واضحة عن مستواها الأكاديمي والعلمي فضلاً عن التجارب العملية السابقة في هذا المجال، وفي المرحلة الثانية استطاعت تخطي العديد من التحديات كخدمة العملاء على العمل بكفاءة أكبر ، وأثبت قدرتها على إدارة المخاطر، وعملت على تعزيز مستويات النمو والثقة لدى الموظفين."

تشمل جائزة "سيدة العا" في مجال التمويل المؤسسي" من إرنست أند يونغ والتي أقيمت افتراضيا عبر الإنترنت هذا العام بسبب التحديات الناجمة عن الوباء العالمي، 21 دولة حول العالم - بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين.

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