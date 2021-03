"برعاية كريمة من سموها نادي سيدات الشارقة يعلن عن الفائزات بجائزة "نون للفنون" افتراضياً"

تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس نادي سيدات الشارقة؛ لجائزة " نون للفنون"، أعلن نادي سيدات الشارقة عن الفائزات بالجائزة في نسختها الرابعة.

وذلك خلال الحفل الافتراضي الذي تم بثه مباشرةً على قناة نادي سيدات الشارقة في اليوتيوب، واستفتح بكلمة لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، دعمت فيها الشابات المشاركات بكلماتها المحفزة وإيمانها بهن وبقدراتهن، وأوصتهن بالاستمرار في الإبداع والتعبير بالفن عن طموحاتهن.

وتابع الحفل عدد كبير من المهتمين والمشاركين، وتم من خلاله تكريم الفائزات، لهذه الجائزة التي عقدت هذا العام تحت شعار " لأنني أستطيع " تعبيراً عن الظروف الصعبة والتحديات التي مر بها العالم إثر جائحة كوفيد 19.

وشهدت النسخة الرابعة مشاركة 240 فنانة من 25 جنسية مختلفة تجمعها أرض دولة الإمارات. وتأهـُّـل 36 عملاً فنياً في مجال الرسم والتصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي.

وحصدت جائزة المركز الأول الفنانة سلمى محمد البنا عن رسمتها "Nothing Can Stop us". التي عبرت من خلالها عن مقاومة الحزن وعدم التواصل الملموس بتبادل المشاعر الصامتة والاستمرار بالحلم. وفازت بالمركز الثاني الفنانة Gomathi Sivasubramanian عن لوحة بعنوان "أخضر"، جسدت الأمل خلال الأوقات الصعبة. ونالت المركز الثالث الفنانة Vinati shah من خلال صورة فوتوغرافية بعنوان "A Story in Every Wrinkle" عبرت فيها عن نهج الإيجابية والعزم.

أما جائزة فئة " اختيار الجمهور" التي استحدثت هذا العام لإعطاء فرصة لكافة الفنانات المشاركات وأعمالهن الفنية، فقد أتاحت للجمهور التصويت للعمل المفضل لديهم، لتحصد جائزتها الفنانة عبير العيداني عن لوحتها في الرسم "Family (stay safe)". التي مثلت بالرسم العلاقة المترابطة بين أفراد الأسرة بأسلوب فن عراقي.

وفي كلمة لها بمناسبة الإعلان عن الفائزات؛ توجهت خولة السركال مدير عام نادي سيدات الشارقة بالشكر لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي؛ رئيس نادي سيدات الشارقة؛ على رعايتها ودعمها اللامحدود لجائزة نون للفنون منذ بداياتها. وتعزيز استمراريتها لتظل تحتفي بالمبدعات على أرض الشارقة.

وأوضحت أن الجائزة تمثل ترجمة لمساعي وأهداف النادي في دعم المرأة والاستثمار في طاقاتها ومواهبها وتعزيز مشاركتها وتواجدها في ميادين الإنجازات كافة.

وأكدت أنه رغم ظروف الأزمة العالمية لفايروس كوفيد 19؛ فقد جاءت الجائزة ليعد منبراً للتواصل وملاذاً للتعبير عن الأفكار والمشاعر والإلهام؛ في ظل الظروف التي شهدها العالم.

وأوضحت أن نسخة هذا العام تميزت بالطابع الرقمي، وتفردت بانعقاد المعرض الافتراضي للأعمال المشاركة الذي يستخدم تقنيات مبتكرة في محاكاة تجربة زيارة المعارض الفنية الواقعية. حيث أتاح عرض اللوحات بشكل أكثر توسعاً، لتتجاوز حدود المكان والزمان وتصل إلى نطاق أشمل.

وبدورها تحدثت فاطمة النقبي؛ مسـاعد مدير مركز كولاج للمواهب؛ عن دور الجائزة في تعزيز مهارات الفنانات، معبرة عن أهمية الفنون في نهضة الحضارات وازدهارها، وجهود إمارة الشارقة في تبني المبادرات الداعمة لهذا الجانب الإنساني الهام.

كما تناولت دور "رواق نون للفنون" التابع لمركز كولاج للمواهب في خلق بيئة حاضنة للإبداعات عبر أنشطته الفنية المتعددة. وتحدثت عن شعار الجائزة الذي دعم حق التعبير والإلهام لكل فنانة وجسد الرمزية في القدرة الإنسانية على المرونة واحتواء الأزمات.

واستعرضت لجنة التحكيم المعايير الفنية التي تم اعتمادها في اختيار الفائزات. والجلسات الافتراضية التي تم عقدها لتقييم الأعمال الفنية المشاركة. كما استعرضت بعض الفنانات المشاركات تجربتهن في الجائزة، وعبرن عن مشاعرهن التي ساهمت في صنع هذا الإبداع.

وفي ختام الحفل تم تقديم الشكر للرعاة الداعمين: كشخة ولايف ستايل - مجوهرات مميزة، الذين ساهموا في إنجاح الجائزة.

وتقديراً للأعمال الفنية المشاركة سيستمر المعرض الافتراضي عبر الموقع الإلكتروني للناديwww.slc.ae ، لإتاحة الفرصة للمهتمين بالاطلاع على الأعمال المعروضة. كما وفر المعرض إمكانية اقتناء اللوحات عبر خاصية الشراء للراغبين.