"مجموعة بايتل وشركة تي إس جي تستحوذان على 720 وحدة في منطقة شيكاغو الحضرية الإحصائية"

استحوذت كلّ من مجموعة "بايتل" وشركة "تي إس جي"، وكلاهما مكتبان استثماريان عائليان يتّخذان من نيويورك مقرّاً لهما، على 720 وحدة في منطقة شيكاغو الحضرية الإحصائية "شيكاغو إم إس إيه" بسعر شراء يبلغ 110 مليون دولار أمريكي.

ويتمثّل الهدف من هذه الصفقة في تحقيق زيادة في أقساط الإيجار من خلال ترقية الممتلكات وتحسينها. وستشمل وسائل الراحة مركزاً تجارياً جديداً ومركزاً متطوراً للياقة البدنية ونادٍ ومكتب للتأجير.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتم أيضاً ترقية التصاميم الخارجية والداخلية للوحدات. وستتضمن قائمة الترقيات تجديد الأسطح والجوانب والنوافذ وتوفير أجهزة جديدة وأسطح جديدة للمنضدات وأبواب جديدة للخزائن وأرضيات خشبية اصطناعية وتحديثاً للإضاءة.

مجموعة "بايتل"

تعتبر "بايتل" مكتب استثمار عائلي يتّخذ من نيويورك مقرّاً له، وهي تركّز على الاستحواذ وتطوير العقارات السكنية المخصّصة للعائلات متعددة الأفراد والعقارات التجاريّة في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب اتّباع استراتيجيّة لإضافة القيمة. وتملك "بايتل" حاليّاً وتقوم بتشغيل حافظة من العقارات السكنية للعائلات متعددة الأفراد تمتدّ على تسع ولايات، وتتألف من أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.

مجموعة "تي إس جي"

تعتبر "تي إس جي" مكتب استثمار عائلي من الجيل الرابع يتّخذ من نيويورك مقرّاً له. وتمتلك الشركة وتطور وتُدير مجموعة كبيرة من العقارات التجارية والعقارات السكنية المخصّصة للعائلات متعددة الأفراد، والعقارات المخصصة للرعاية الصحية وكبار السن على الصعيد الوطني.

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