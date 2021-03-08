"هل يمكن اعتبار النساء سائقات أفضل؟ (يوم المرأة العالمي 2021)"

"): بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يُحتفل به في 8 مارس من كل عام، أردنا أن نسلّط الضوء على السؤال الأكثر شيوعاً وهو: "من الأفضل في قيادة السيارات؟ الرجال أم النساء؟". يستحوذ هذا السؤال على الكثير من الاهتمام في جميع أنحاء العالم، وقد قررت RoadSafetyUAE مشاركة بعض المعلومات والرؤى الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة حول هذا الموضوع. تجدر الإشارة إلى أن البيانات المقدّمة في هذا التقرير مستقاة من دراسة ""مراقبة السلامة على الطرق في الإمارات العربية المتحدة"، وهو مشروع بحثي طويل الأمد يتولى مراقبة وتقييم تصورات وسلوك السائقين منذ 6 سنوات.

ويوضح توماس إيدلمان، المؤسس والمدير الإداري لمنصة (RoadSafetyUAE) في معرض تعليقه على الأمر: "في أكثر الأحيان، لا تحظى السائقات النساء على التقدير الواجب لسلوكهن في القيادة، إذ يبدو أن التحيز بين الجنسين لا يزال يلعب دوراً كبيراً في هذا المجال. ومع ذلك، ومن خلال تحليل سلوك السائقات الإماراتيات بموجب معظم الأبعاد الدقيقة للقيادة الآمنة، لاحظنا أن السائقات النساء في الإمارات أكثر حذراً بشكل عام خلال القيادة. إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات، خاصة فيما يتعلق بإدارة الوقت (لتفادي التأخير، وبالتالي السرعة)، وفي مجال استخدام حزام الأمان (وإن يكن بنسبة أقل)، والغضب على الطرق واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. لهذا، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اغتنمنا الفرصة لتخصيص موضوع جديد على موقعنا على الانترنت http://www.roadsafetyuae.com/lady-drivers/".