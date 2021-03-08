محمد بن راشد ومحمد بن زايد: تمكين المرأة أولوية في مسيرة التنمية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحية تقدير إلى المرأة في الإمارات والعالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر «تويتر»: «في اليوم العالمي للمرأة.. نهنئ بنت الإمارات على إنجازاتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية.. ونهنئ أم الإمارات على دعمها الذي أثمر وأينع قصصاً نفخر بها.. ونهنئ شعب الإمارات الذي أشرك المرأة منذ البداية في مسيرة التنمية ووصل بهذه المسيرة للعالمية».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر»: «في اليوم العالمي للمرأة.. أوجه تحية تقدير إلى المرأة في الإمارات والعالم.. لقد وقفت بشجاعة وإخلاص في الخطوط الأمامية لمواجهة «كورونا» لتؤكد أن مستقبل المجتمعات يرتبط بالمشاركة المتساوية والفاعلة للنساء والرجال.. تمكين المرأة أولوية أساسية في رؤية التنمية الإماراتية».