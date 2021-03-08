حاكم رأس الخيمة يلتقي القائم بأعمـال سـفارة ليتوانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، السيدة يوراته راموسكينة، القائم بأعمال سفارة جمهورية ليتوانيا لدى الدولة، وذلك بمناسبة تسلمها مهام عملها الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسيدة يوراته راموسكينة خلال الاجتماع الذي تم عن بُعد بتقنية الاتصال المرئي، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يسهم في تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

من جانبها، عبرت السيدة يوراته راموسكينة، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مثنية على علاقات التعاون التي تربط البلدين.