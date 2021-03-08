موزة المنصوري أول إماراتية تحصد الدكتوراه في «علم التحكم الآلي والابتكار»

ابوظبي - سيف اليزيد - بدرية الكسار (أبوظبي)

باحثة إماراتية تمكنت من إنجاز أطروحة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وقد أجرت بحثاً علمياً أكاديمياً يندرج ضمن المجالات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار لدولة الإمارات، إنها الإماراتية موزة ماجد المنصوري.

حاصلة على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من كلية إدارة الأعمال بجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، لتكون أول باحثة إماراتية تنال درجة الدكتوراه في «علم التحكم الآلي والابتكار»، حيث تم ابتعاثها من قبل إدارة البعثات والعلاقات الثقافية الخارجية بوزارة التربية والتعليم.

وقالت لـ «الاتحاد»: «أشعر بالفخر كوني أول باحثة إماراتية في علم التحكم الآلي، ولطالما سعيت لتحقيق حلم قائدنا وقدوتنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وأضافت: «أثبتت نتائج المقارنات المرجعية (benchmarking) التي أجريت مع العديد من الدول الكبرى، أن هــــذا المشــروع الابتكــــاري لم يطبق حتى الآن في أي دولة في العالم».

وتناول البحث العلمي الأكاديمي دراسة نموذج لنوع رئيس من مشاريع الابتكار في الحكومة الإلكترونية، يخدم كلاً من المؤسسات الحكومية والخاصة، ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى العالم.

كما أثبتت نتائج البحث أن دولة الإمارات رائدة، وقد انفردت بتطبيق هذا المشروع الابتكاري الذي تم إطلاقه في عام 2012 في إمارة أبوظبي، ويتضمن بناء نظام إلكتروني ومنصة إلكترونية ذكية تعمل بتكنولوجيا متطورة وقاعدة بيانات ضخمة تم بناؤها على أسس مرجعية عالمية.

ويتضمن إطار العمل المطور الذي طورته الدكتورة موزة ثلاثة أبعاد رئيسة، وهي: «الكفاءة» و«الفاعلية» و«القيم»، حيث تركز «الكفاءة» على تخفيض تكاليف التشغيل والمعاملات، وتركز «الفاعلية» على جودة الخدمات العامة وتبسيط العمليات الحكومية ورضا المتعاملين، وتركز «القيم» على تعزيز المساءلة والشفافية والعدالة.

وأوضحت أن فوزها بعضوية اللجنة الدولية «سايو» (SCiO) يتوافق مع الأهداف الرئيسة لمئوية الإمارات 2071 الرامية إلى تعزيز مستوى تدريس العلوم والتكنولوجيا المتقدمة بهدف تحسين الإنتاجية والأداء، ولتحقيق اقتصاد مستدام، معرفي، ومتنوع.

وأكدت أن فوزها بهذا المنصب العالمي، وكذلك الإنجازات العلمية التي حققتها خلال فترة ابتعاثها، ما كان ليتحقق لولا الدعم والرعاية التي يحظى بها أبناء وطلبة الإمارات المبتعثين من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكومة الإمارات التي لا تألو جهداً في دعم الطلبة من أبناء الإمارات من خلال تأهيلهم وابتعاثهم لاكتساب مهارات وعلوم يبنى عليها اقتصاد المعرفة.

مكافأة

تقديراً لموزة المنصوري كطالبة متميزة، طرحت جامعة مانشستر في المملكة المتحدة في أكتوبر الماضي في قنواتها الإعلامية، خبراً إعلامياً عن التميز العلمي الذي حققته الدكتورة موزة المنصوري.

مشاركات

شاركت في مؤتمرات دولية متحدثاً رئيساً، وفي عام 2019 كُلفت بتمثيل الدولة في المؤتمر الدولي لجمعية بحوث العمليات (OR61) في المملكة المتحدة.

قدمت ورقة بحثية تتضمن تجربة دولة الإمارات في المبادرات الحكومية المبتكرة والإنجازات التي حققتها حكومة الإمارات في مجال الخدمات المرتبطة بالتحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية والابتكار في الحكومة الرقمية.

إنجازات علمية

حققت موزة المنصوري إنجازات علمية شملت إنجاز أطروحة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وأصبحت أول باحثة إماراتية في «علم التحكم الآلي» وتطوير منهجية علمية جديدة قائمة على الأدلة، تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.

كما أنه تقديراً لأدائها الأكاديمي، كانت أول مُبتعث لعام 2018 يتم ترشيحه من قبل الملحقية الثقافية بسفارة دولة الإمارات في المملكة المتحدة للالتحاق ببرنامج دراسات وأبحاث ما بعد الدكتوراه بجامعة كامبريدج، إحدى الجامعات المرموقة والرائدة في المملكة المتحدة والعالم ذات التصنيف الأكاديمي الممتاز.

وفي بحث يهدف إلى تطوير خدمات الحكومة الصحية في المملكة المتحدة، تمت دعوة الدكتورة المنصوري من قبل جامعة كامبريدج إلى الانضمام لمشروع الزمالة البريطانية للباحثين في عام 2018 وبمشاركة نخبة من الباحثين في مجال الصحة ونظم المعلومات، هدف البحث تطوير نظام إلكتروني لتفعيل منصة عمل مشتركة متكاملة.

وتقديراً لإنجازها الأكاديمي في مجال «علم التحكم الآلي» تم ترشيحها في عام 2018 للانضمام إلى عضوية اللجنة الدولية «سايو» SCiO (System) and Complexity in Organization التي تعنى بممارسة تطبيق أساليب الأنظمة التي تساهم في حل التعقيد، وتعزيز التكامل بين المؤسسات، وهي منظمة مهنية غير ربحية نشاطها يشمل المملكة المتحدة والعالم، ولديها أعضاء من كافة أنحاء العالم، كذلك تم تكليف المنصوري بمنصب المدير الإقليمي للشرق الأوسط في هذه المنظمة.