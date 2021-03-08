الإماراتيات أدوار محورية في المشاريع الفضائية

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

يعتبر قطاع الفضاء أحد أبرز مجالات العلوم المتقدمة التي سجلت ابنة الإمارات حضوراً فاعلاً فيها على المستويين المحلي والعالمي، وعلى سبيل المثال، تشارك المرأة الإماراتية في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ بنسبة 50% من الفريق القيادي، فيما تشكل 34% من إجمالي فريق عمل المشروع، يعملن في الجوانب المختلفة للمشروع، منها العلمي والتقني والهندسي والإداري، إضافة إلى أن نسبتهن في الفريق العلمي للمشروع تمثل أكثر من 80% في مركز محمد بن راشد للفضاء.

مريم الشامسي

مهندسة، ومديرة علوم الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، وهي قائدة الأجهزة العلمية في الفريق العلمي في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

أسماء محمد أهلي

مهندسة صناعية، انضمت إلى مركز الأبحاث والتطوير، وهي المسؤول عن البحث في الدراسات والبحوث الجديدة المنسوبة إلى المشاريع المتعلقة بالبرامج، التي يقوم عليها «مركز محمد بن راشد للفضاء»، لدراسة المتغيرات المتطورة في العالم والاستفادة منها في تطوير أبحاث المركز، وهي واحدة من أعضاء فريق عمل مهمته تعزيز ودعم المشاريع.

حصة المطروشي

مهندسة فضاء في «مركز محمد بن راشد للفضاء» ونائب مدير المشروع لشؤون العمليات.

حصة علي حسين

مهندسة لنظم التحكم ومعالجة البيانات في «مسبار الأمل»، وحاصلة على بكالوريوس وماجستير في الهندسة الكهربائية من الجامعة الأميركية في الشارقة.

فاطمة لوتاه

تعمل فاطمة حسين لوتاه باحثة علمية ضمن فريق الأجهزة العلمية لـ«مسبار الأمل»، التي تعمل على دراسة حالة الأكسجين وأول أكسيد الكربون في الغلاف العلوي لكوكب المريخ، وهي متخصصة في جهاز مطياف الأشعة الفوق البنفسجية، فيما حصلت على البكالوريوس في العلوم في الهندسة الكيميائية، والماجستير في الإدارة الهندسية من الجامعة الأميركية في الشارقة.

ميثاء الشيزاوي

تعمل مهندسة كهربائية فيما يتعلق بقضايا الهندسة الإلكترونية في الأقمار الاصطناعية، كما تعمل في مشروع «نايف 1» الفضائي، إضافة لعملها في «خليفة سات» كونها تشتغل مع فريق الإلكترونيات المسؤول عن أنظمة الطاقة في القمر الصناعي، كما تعمل في برنامج الأقمار الاصطناعية النانومترية لطلبة الجامعات، وهو يختص بنقل الخبرات لطلاب الجامعات وتوجيههم لتركيب قمر اصطناعي نانومتري.

ميرة الشامسي:

مهندسة كهربائية في قسم تطوير التطبيقات والتحليل، ضمن الفريق العلمي لـ«مسبار الأمل» ويتفق مجال عملها مع شغفها بمواجهة التحديات وإحراز النجاحات.

فاطمة المرزوقي

محللة في قسم التطبيقات والتحليل بالمركز، ومهمتها تنحصر في تحليل الصور الفضائية التي يلتقطها «دبي سات 2»، وإجراء الدراسات التحليلية للدوائر الحكومية والقطاع الخاص، وذلك لرصد الجديد المتغير على خططها الاستراتيجية والتي تعمل عليها.

عائشة الشرفي

أول مهندسة إماراتية تعمل على نظام الدفع لـ«مسبار الأمل»، واستطاعت بقدراتها أن تكون قائدة فريق أنظمة الدفع في المشروع.