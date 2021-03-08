حسين الحمادي: امرأة أضاءت دروب التقدم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم أن المرأة الإماراتية صانعة الرجال وبانية الأجيال والرائدة في مضمار العمل.. فتحية تقدير واحترام لكل امرأة أضاءت بمعارفها وفكرها النير دروب التقدم.

وقال معاليه بمناسبة يوم المرأة العالمي: إننا نفاخر بأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ونحيي المرأة الإماراتية التي تفوقت على نفسها وكسبت احترام العالم. وأضاف معاليه أن نجاح المرأة الإماراتية هو نجاح للوطن وعنوان لمسيرة إنجازاتنا في المجالات كافة.