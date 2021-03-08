مريم المهيري: المرأة شريك في تحقيق التنمية المستدامة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي(الاتحاد)

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي أن المرأة شريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة وتسهم بجهودها في كل المجالات لضمان مستقبل الأجيال القادمة في العالم.

قالت معاليها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: «تمثل المرأة نصف المجتمع، وتعمل بكل جهدها على تنشئة الأجيال، بالإضافة إلى مساهماتها في دفع كل المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية. ويبرز دور المرأة الكبير في ظل العديد من المتغيرات التي يشهدها العالم، حيث لعبت المرأة دورا كبيرا خلال أزمة «كوفيد 19» من خلال عملها في خط الدفاع الأول ضمن الأطقم الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى دورها في تطبيق منظومة التعلم عن بعد وإدارة عملها كموظفة وفي مواقع العمل بكل إخلاص وتفان».

وأضافت معاليها: «إن للمرأة دورا أساسيا في تأمين النظام الغذائي للأسرة والمجتمع حول العالم، وفي الإنتاج أيضاً، وذلك من خلال إسهامها بأكثر من 50% من إنتاج الغذاء في مناطق كثيرة حول العالم. تمتلك المرأة في الإمارات والعالم فرصة حقيقية لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية من خلال عملها على كامل سلسلة القيمة الغذائية».