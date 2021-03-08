الامارات | شرطة الفجيرة تطلق نسخة محدّثة من تطبيقها الذكي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الفجيرة تطلق نسخة محدّثة من تطبيقها الذكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة الفجيرة النسخة المحدثة من تطبيق «شرطة الفجيرة» الذكي، بحضور نائب القائد العام والمديرين العامين ومديري الإدارات.

وأكد قائد عام شرطة الفجيرة، اللواء محمد الكعبي، أهمية التطبيق في تسهيل إجراءات المتعاملين، والتواصل مع القيادة العامة في أيّ وقت، وإبداء آرائهم، عبر الملاحظات والمقترحات والشكاوى.

وأفاد نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، رئيس فريق عمل البرامج والتطبيقات الذكية، العميد محمد بن نايع الطنيجي، بأن التطبيق يقدم باقة متنوعة من الخدمات، ويساعد المتعاملين على إنجاز معاملاتهم، دون حاجة لزيارة مراكز الشرطة.

وأضاف أن التطبيق يدعم متطلبات المستخدمين من أصحاب الهمم، والأشخاص الذين يواجهون صعوبات بصرية.

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