الامارات | 2613 إصابة جديدة بـ «كورونا» و12 حالة وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 2613 إصابة جديدة بـ «كورونا» و12 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 234 ألفاً و763 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي للاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 2613 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 410 آلاف و849 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 12 حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1322 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1587 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 392 ألفاً و792 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 7149 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس ستة ملايين و273 ألفاً وتسع جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 63.43 جرعة لكل 100 شخص.

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