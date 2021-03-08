الامارات | رمضان 13 أبريل والعيد 13 مايو

شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 13 أبريل والعيد 13 مايو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن تكون غرة شهر شعبان الإثنين 15 مارس الجاري، وسيكون 29 يوماً، فيما توقع أن يحل شهر رمضان المبارك في 13 أبريل المقبل. وقال: «إن هلال شهر شعبان يولد السبت 13 مارس الجاري الساعة 14:21 ظهراً، ويكون وقت غروب الشمس ملامساً للأفق الغربي ويغرب بعد غروب الشمس بقرابة أربع دقائق، وعليه فإن رصده غير ممكن، وعليه يشاهد الهلال مساء الأحد، ويكون الإثنين 15 مارس 2021 غرة شهر شعبان 1442 فلكياً. أما هلال شهر شوال فيولد يوم الثلاثاء 11 مايو 2021 الساعة 23:00 ليلاً، ويكون مساء الأربعاء على ارتفاع سبع درجات وقت غروب الشمس ويغرب بعدها بقرابة 37 دقيقة، وعليه فإن فرصة رصده متوافرة ليكون الخميس 13 مايو غرة شوال».

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