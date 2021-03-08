الامارات | طقس غائم مع ارتفاع في درجات الحرارة

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غائم مع ارتفاع في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الشمالية، والرياح معتدلة إلى خفيفة السرعة.

وتوقع المركز أن تكون حركة الرياح شمالية غربية‏‏ 20 - 30، تصل إلى 40 كم/‏‏‏س على البحر، والخليج العربي متوسطاً إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:46، والمد الثاني عند 08:55، والجزر الأول عند الساعة 16:02، والجزر الثاني عند الساعة 01:57.

كما توقع أن يكون بحر عمان متوسطاً إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 19:28، والمد الثاني عند الساعة 06:08، والجزر الأول عند الساعة 11:57، والجزر الثاني عند الساعة 01:04.

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