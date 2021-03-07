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محمد بن زايد: تمكين المرأة أولوية في مسيرة التنمية الإماراتية

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 21:27
محمد بن زايد
الإمارات

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وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحية تقدير إلى المرأة في الإمارات والعالم.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «في اليوم العالمي للمرأة.. أوجه تحية تقدير إلى المرأة في الإمارات والعالم..لقد وقفت بشجاعة وإخلاص في الخطوط الأمامية لمواجهة لتؤكد أن مستقبل المجتمعات يرتبط بالمشاركة المتساوية والفاعلة للنساء والرجال.. تمكين المرأة أولوية أساسية في رؤية التنمية الإماراتية».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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