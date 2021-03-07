الامارات | "إقامة دبي": 4 خطوات للمرور السريع عبر مطارات دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن "إقامة دبي": 4 خطوات للمرور السريع عبر مطارات دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد المري أن عدد المسجلين في خدمة تجربة المسافر الذكية، بلغ 153 ألف مسافر حتى اليوم، مؤكداً أن الخدمة التي تقدم بالتعاون بين الإدارة وطيران الإمارات، ومطارات دبي تهدف إلى تسهيل حركة المسافرللوصول إلى الطائرة في أسرع وقت.

وأوضح المري لـ" الإمارات اليوم" أن هناك 4 خطوات لضمان تمتع المسافر بالخدمة الذكية، والمرور السريع عبر مطارات دبي، تبدأ بالتسجيلالمسبق، الذي يتم حالياً إما من خلال دخولهم الأول لدولة الإمارات، أو في حال المغادرة، حيث يتم تسجيل البيانات.

وتابع: تأتي الخطوة الثانية والتي تتم من خلال " كاونتر" طيران الإمارات، للحصول على بطاقة الصعود للطائرة، من خلال إجراء سهلوسلس، لتأتي الخطوة الثالثة وهي العبور من خلال البوابات الذكية باستخدام بصمتي الوجه والعين، دون المرور على موظف الجوازات،لتأتي الخطوة الرابعة والأخيرة في الوصول إلى بوابة الطائرة والدخول من خلالها.

وقال المري أن هذه الرحلة يتعامل خلالها المسافر مع أي موظف عدا موظف طيران الإمارات للاستفسار عن بعض البيانات والوثاق المهمة قبلأن تتم رحلة المسافر.

وذكر هذا المشروع الذكي يهدف أيضاَ إلى جعل المسافر عبر مطارات دبي مستمتعاً برحلته، وترك أثر طيب في ذهنه، مؤكداً استمرار الإدارةفي تطوير وتحديث خدماتها ومنظومتها بما يحق راحة المسافر وسعادته.

وكانت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي قد أطلقت رسمياً نهاية الشهر الماضي، مشروع "رحلة المسافر الذكية"، والتي تختصررحلة المسافر لتتراوح بين 5 و 9 ثوان، باستخدام بصمتي العين والوجه، من خلال إجراءات سلسه، وتم تفعيل الخدمة على كافة البواباتالذكية في مطارات دبي، وعددها 122 بوابة في صالات الدخول والمغادرة

وأكد اللواء المري إن الإدارة سباقة في الاعتماد على الابتكار في خدماتها ومشاريعها الذكية، وتعزيز دورها الريادي على المستوى المحليوالعالمي للارتقاء بمستوى الخدمات التي تجعل من تجربة المتعامل سلسة وسريعة وبما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بجعل دبي مدينةذكية بالكامل، مشيراً إلى أن إقامة دبي ضمن مسيرتها في العمل الاستباقي في تطوير خدماتها قد استخدمت النظم الحيوية وتقنياتالذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة سفر ذكية باستخدام بصمة الوجه في بعض خدماتها، وتأتي هذه الخدمة في البوابات الذكية ضمنمشروع تم دراسته وتجربته مسبقاً على أرض الواقع وتحقق بفضل جهود ومساعي فريق العمل الذي عمل على هذا المشروع بكل اخلاصوتفاني حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم..

وأكدت "إقامة دبي" أنه تم تطوير البوابات الذكية وعددها 122 بوابة في صالات المغادرون والقادمون في مطارات دبي، وتحديث أنظمتها،بحيث يمكن للمسافرين المسجلين مسبقاً في النظام من المرور عبرها من خلال بصمتي العين والوجه دون الحاجة إلى استخدام مستنداتالسفر من خلال النظر في الشاشة عند النقطة الخضراء الموجودة في البوابة ليتم التعرف عليه من خلال بصمة في فترة تتراوح بين 5 وحتى9 ثوان.

ويأتي اطلاق هذه الخدمة تأكيداً للجهود التي بذلتها إقامة دبي في تطوير خدماتها الذكية التي تتماشى مع توجهات الحكومة الرشيدةالرامية إلى تعزيز دور التكنولوجيا في رفع مستوى الرفاه وتحقيق جودة الحياة في دولة الامارات العربية المتحدة.

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